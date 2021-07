Balade sunset en paddle au phare de l’Ile Vierge Plouguerneau, 6 août 2021-6 août 2021, Plouguerneau.

Plouguerneau Finistère

Sous l’œil bienveillant du phare de l’île Vierge, le plus grand phare d’Europe, en fin de journée, serpentez entre les roches et îlots, passez au-dessus des bancs de sable et découvrez des fonds marins d’une beauté exceptionnelle et profitez d’un arrêt à l’île Vierge pour visiter le phare.

contact@surfing-abers.com +33 6 63 87 91 73

