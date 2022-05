Balade suivie d’un goûter sauvage le long du canal de Nantes à Brest Châteaulin Châteaulin Catégories d’évènement: 29150

Châteaulin 29150 Découvrez les plantes sauvages typiques des milieux humides avec cette balade le long du canal de Nantes à Brest. Certaines poussent en partie dans l’eau comme la mortelle oenanthe safranée, la menthe aquatique ou l’iris… D’autres préfèrent être un peu plus au sec le long du chemin de halage : l’angélique, la reine des prés, l’eupatoire chanvrine, la menthe à feuille ronde, le millepertuis des marais… Cette balade se terminera par un goûter confectionné à partir de plantes sauvages : cookies ortie-chocolat, tartelette au sureau, financier à la reine des prés.

Lieu : Châteaulin. Rdv au niveau de l’écluse de Coatigrac’h – 12 pers max

