Plonévez-Porzay 29550 Plonévez-Porzay Sainte-Anne-La-Palud est un site enchanteur. La végétation y est luxuriante. Sur le haut de plage et la dune s’épanouissent le pourpier, l’armérie maritime, la betterave maritime, la criste marine, la carotte à gomme, l’inule fausse criste… Sur le chemin littoral, d’autres plantes se développent : hebe à robert, angélique, aubépine, tamier. Après cette balade apéritive, place à une petite dégustation des produits confectionnés à partir de plantes sauvages : pesto de plantain, corne de cerf, petites bouchées à la bette maritime, tartelette à la criste marine.

Lieu : Plonévez-Porzay – Rdv parking plage de Ste Anne La Palud – 12 pers max

