Balade sucrée salée – Visite guidée en famille Nantes, jeudi 25 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-25 14:30 – 16:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Réservations :- www.levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

Visite guidée Le Voyage à Nantes.Le sucre a longtemps été le moteur de l’industrie implantée autour du port de Nantes. De nombreux entrepreneurs se sont lancés dans les confiseries mais aussi le chocolat. De la cabosse au chocolat, du sucre au bonbon, du sel à la conserve, la visite rappelle l’origine des produits et leur transformation tout en ponctuant son parcours de pauses gourmandes et de parenthèses réconfortantes. Un véritable concentré de produits emblématiques de la ville, du port et de la Bretagne… Durée : 2h. Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Centre Ville Nantes 44000