Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation, le samedi 14 mai à 14:00

En juillet 2021, l’artiste urbain Christian Guémy, alias C215, investit le Musée d’histoire et le village d’Estivareilles avec ses magnifiques portraits de Résistants. Nous vous proposons de partir sur les traces de ses oeuvres, à travers les rues du village, afin de découvrir ses quatre graffs réalisés au pochoir. Pour connaître le parcours de ses héros du 20e siècle, vous pourrez scanner le QR Code qui se trouve à côté de chaque oeuvre. Que vous soyez amateurs de street art, passionnés d’histoire, ligériens en promenade ou touristes découvrez les parcours singuliers de ses hommes et de ses femmes qui ont marqué l’Histoire de leur emprunte. – Chasseurs de Street-Art, à vos appareils : Vous pourrez réaliser vos selfies avec les grandes figures de la Résistance et les diffuser sur les réseaux sociaux… nous les partagerons sur notre page. Partez sur les traces de l’artiste urbain C215 et de ses célèbres portraits de Résistants dans le village. Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation Rue du Couvent, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Estivareilles Loire

