Paris Bibliothèque Václav Havel Paris Balade Street art dans le 18 ème Bibliothèque Václav Havel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Balade Street art dans le 18 ème Bibliothèque Václav Havel, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 30 juin au 30 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

gratuit

Une balade street art autonome et des ateliers autour de l’art urbain. Nous vous proposons cet été une balade autonome avec carte umap (carte numérique) pour découvrir les œuvres de street art dans le 18ème. Vous trouverez des livrets d’information et un livret jeu pour les enfants à la bibliothèque Vaclav Havel: ils vous permettront de vous connecter, sur votre téléphone ou tablette connectée, à la carte numérique contenant les informations sur la balade. De la Mairie du 18e arr. jusqu’au lieu culturel le « Centquatre », découvrez les œuvres exposées sur les murs du parcours! L’association Shakirail propose en parallèle des ateliers de découverte, à destination d’un public ados-adultes : Atelier Mosaïque, par Déborah Herco, les 10 et 24 juillet, de 15h à 18h. La mosaïque est une forme d’expression artiste ancestrale trouvant sa place dans l’histoire du street art. Venez la découvrir en la pratiquant lors d’un atelier collectif. Atelier Photo, par Gabriel Bertholon, les 10 et 24 juillet de 15h à 18h. Le photogramme est une image photographique obtenue sans utiliser d’appareil photographique, en plaçant des objets sur une surface photosensible et en l’exposant ensuite directement à la lumière. À l’aide d’un petit laboratoire portatif venez découvrir et expérimenter ce processus. N’hésitez pas à ramener quelques petits objets. Atelier Mural, par Hanout « Apsykoz », les 10 et 24 juillet de 15h à 18h. Nous allons travailler l’expression graphique murale par le mot et la définition. Nous réfléchirons autour des mots qui nous font sens et/ou non-sens afin d’exprimer opinion, idée, valeur, problème, solution, ou humeur. Les ateliers se dérouleront au Shakirail, 72 rue Riquet, 75018 Paris. Inscriptions par mail: streetartVaclav@gmail.com Animations -> Balade Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (255m) 2, 5, 7 : Stalingrad (599m)

Contact :Bibliothèque vaclav Havel 01 40 38 65 40 streetartVaclav@gmail.com https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel/ Animations -> Balade Urbain;Insolite;Ados;Geek;Bibliothèques;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-06-30T10:00:00+02:00_2021-06-30T19:00:00+02:00;2021-07-01T10:00:00+02:00_2021-07-01T19:00:00+02:00;2021-07-02T10:00:00+02:00_2021-07-02T19:00:00+02:00;2021-07-03T10:00:00+02:00_2021-07-03T19:00:00+02:00;2021-07-04T10:00:00+02:00_2021-07-04T19:00:00+02:00;2021-07-05T10:00:00+02:00_2021-07-05T19:00:00+02:00;2021-07-06T10:00:00+02:00_2021-07-06T19:00:00+02:00;2021-07-07T10:00:00+02:00_2021-07-07T19:00:00+02:00;2021-07-08T10:00:00+02:00_2021-07-08T19:00:00+02:00;2021-07-09T10:00:00+02:00_2021-07-09T19:00:00+02:00;2021-07-10T10:00:00+02:00_2021-07-10T19:00:00+02:00;2021-07-11T10:00:00+02:00_2021-07-11T19:00:00+02:00;2021-07-12T10:00:00+02:00_2021-07-12T19:00:00+02:00;2021-07-13T10:00:00+02:00_2021-07-13T19:00:00+02:00;2021-07-14T10:00:00+02:00_2021-07-14T19:00:00+02:00;2021-07-15T10:00:00+02:00_2021-07-15T19:00:00+02:00;2021-07-16T10:00:00+02:00_2021-07-16T19:00:00+02:00;2021-07-17T10:00:00+02:00_2021-07-17T19:00:00+02:00;2021-07-18T10:00:00+02:00_2021-07-18T19:00:00+02:00;2021-07-19T10:00:00+02:00_2021-07-19T19:00:00+02:00;2021-07-20T10:00:00+02:00_2021-07-20T19:00:00+02:00;2021-07-21T10:00:00+02:00_2021-07-21T19:00:00+02:00;2021-07-22T10:00:00+02:00_2021-07-22T19:00:00+02:00;2021-07-23T10:00:00+02:00_2021-07-23T19:00:00+02:00;2021-07-24T10:00:00+02:00_2021-07-24T19:00:00+02:00;2021-07-25T10:00:00+02:00_2021-07-25T19:00:00+02:00;2021-07-26T10:00:00+02:00_2021-07-26T19:00:00+02:00;2021-07-27T10:00:00+02:00_2021-07-27T19:00:00+02:00;2021-07-28T10:00:00+02:00_2021-07-28T19:00:00+02:00;2021-07-29T10:00:00+02:00_2021-07-29T19:00:00+02:00;2021-07-30T10:00:00+02:00_2021-07-30T19:00:00+02:00;2021-07-31T10:00:00+02:00_2021-07-31T19:00:00+02:00;2021-08-01T10:00:00+02:00_2021-08-01T19:00:00+02:00;2021-08-02T10:00:00+02:00_2021-08-02T19:00:00+02:00;2021-08-03T10:00:00+02:00_2021-08-03T19:00:00+02:00;2021-08-04T10:00:00+02:00_2021-08-04T19:00:00+02:00;2021-08-05T10:00:00+02:00_2021-08-05T19:00:00+02:00;2021-08-06T10:00:00+02:00_2021-08-06T19:00:00+02:00;2021-08-07T10:00:00+02:00_2021-08-07T19:00:00+02:00;2021-08-08T10:00:00+02:00_2021-08-08T19:00:00+02:00;2021-08-09T10:00:00+02:00_2021-08-09T19:00:00+02:00;2021-08-10T10:00:00+02:00_2021-08-10T19:00:00+02:00;2021-08-11T10:00:00+02:00_2021-08-11T19:00:00+02:00;2021-08-12T10:00:00+02:00_2021-08-12T19:00:00+02:00;2021-08-13T10:00:00+02:00_2021-08-13T19:00:00+02:00;2021-08-14T10:00:00+02:00_2021-08-14T19:00:00+02:00;2021-08-15T10:00:00+02:00_2021-08-15T19:00:00+02:00;2021-08-16T10:00:00+02:00_2021-08-16T19:00:00+02:00;2021-08-17T10:00:00+02:00_2021-08-17T19:00:00+02:00;2021-08-18T10:00:00+02:00_2021-08-18T19:00:00+02:00;2021-08-19T10:00:00+02:00_2021-08-19T19:00:00+02:00;2021-08-20T10:00:00+02:00_2021-08-20T19:00:00+02:00;2021-08-21T10:00:00+02:00_2021-08-21T19:00:00+02:00;2021-08-22T10:00:00+02:00_2021-08-22T19:00:00+02:00;2021-08-23T10:00:00+02:00_2021-08-23T19:00:00+02:00;2021-08-24T10:00:00+02:00_2021-08-24T19:00:00+02:00;2021-08-25T10:00:00+02:00_2021-08-25T19:00:00+02:00;2021-08-26T10:00:00+02:00_2021-08-26T19:00:00+02:00;2021-08-27T10:00:00+02:00_2021-08-27T19:00:00+02:00;2021-08-28T10:00:00+02:00_2021-08-28T19:00:00+02:00;2021-08-29T10:00:00+02:00_2021-08-29T19:00:00+02:00;2021-08-30T10:00:00+02:00_2021-08-30T19:00:00+02:00

Bibliothèque vaclav havel

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Václav Havel Adresse 26 esplanade Nathalie Sarraute Ville Paris lieuville Bibliothèque Václav Havel Paris