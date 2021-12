Bordeaux station St Bruno Tram A Bordeaux, Gironde Balade street-art à Bordeaux station St Bruno Tram A Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Un parcours pédestre du quartier Mériadeck au centre historique de Bordeaux pour une balade artistique entre graff, street art et muralisme. Découverte des œuvres et des enjeux artistiques très différents, du “vandale” jusqu’aux fresques légales en passant par les murs “tolérés”. Visites assurées par les guides-conférencières Caroline Calvet et Emmanuelle Moulinier-Paré (Canelés et Chocolatines).

12€ adulte; 9€ de 13 à 17 ans; 6€ de 5 à 12 ans

Nous vous conterons la génèse du Street Art à Bordeaux et l'histoire des artistes souvent présents sur les murs de Bordeaux

