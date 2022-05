Balade Spectacle sur l’île Tristan avec la Compagnie Tintamar

Balade Spectacle sur l’île Tristan avec la Compagnie Tintamar, 11 septembre 2022, . Balade Spectacle sur l’île Tristan avec la Compagnie Tintamar

2022-09-11 – 2022-09-11 Une balade spectacle sur l’île Tristan

Une visite guidée spectaculaire. Des personnages hauts en couleur, inspirés du réel, sortent du décor tout au long de la promenade, pour vous faire voyager avec humour à travers l’histoire.

Passage à marée basse. Réservation se fera à l’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez ou en ligne sur le site internet. Une balade spectacle sur l’île Tristan

Une visite guidée spectaculaire. Des personnages hauts en couleur, inspirés du réel, sortent du décor tout au long de la promenade, pour vous faire voyager avec humour à travers l’histoire.

Passage à marée basse. Réservation se fera à l’Office de Tourisme du Pays de Douarnenez ou en ligne sur le site internet. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville