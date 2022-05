BALADE SPECTACLE Le May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre Catégories d’évènement: Le May-sur-Èvre

Maine-et-Loire

BALADE SPECTACLE Le May-sur-Èvre, 22 mai 2022, Le May-sur-Èvre. BALADE SPECTACLE ESPACE L.S. SENGHOR 4 rue des Tilleuls Le May-sur-Èvre

2022-05-22 – 2022-05-22 ESPACE L.S. SENGHOR 4 rue des Tilleuls

Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire Balade spectacle au départ de l’Espace Senghor pour aller découvrir des lieux atypiques de la commune. culture@lemaysurevre.com +33 2 41 71 68 48 http://www.espacesenghor.fr/ Balade spectacle au départ de l’Espace Senghor pour aller découvrir des lieux atypiques de la commune. ESPACE L.S. SENGHOR 4 rue des Tilleuls Le May-sur-Èvre

