Balade spectacle : Kol sak, pa kol zak ! Maison Serveaux, 18 septembre 2021, Saint-Paul.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Serveaux

D’un seul geste, récurer l’âme de cent poètes. Une balade pleine de départs de feu et d’exil. Saint Paul et ses rues comme vous l’avez si peu vu. Une visite guidée au-delà des langues et des mots. Avec à la fin cette impression d’ivresse haletante et tenace qui vous colle dans le dos. Lentement, le pas du poète irascible, dépouillé de toute loi, ira dos à la mer affronter ses montagnes. Koz ansanm la min, o bout son dwa, sobataz la lann la fine tinn. Alé maron, fou lo kan, fout dofé… i koné pi ryin. Sin Pol kom bann promié moune la révé ? Débar somin la lann, somin lo mo. Kom in pil plat si bor somin, alon zaklofou ansanm, ék nout soular i kol dann do. Dousouman, patapat fonnkér, sanpi komandér, li sa va, kongn-kongnyé son souplinyité do-lo dan lé-o.

Cette balade spectacle vous amènera à découvrir la ville au son des poètes.

Maison Serveaux 81, Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul La Réunion



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00