Roquebrun Hérault Roquebrun Partez au cœur du vignoble en pleine vendange et profitez de couper quelques grappes!

Vous découvrirez le fonctionnement des vendanges dans les vignes et dans la cave en goûtant les différents jus en formation !

Dégustation des vins du domaine. Suggestion de tapas à confirmer lors de votre inscription. Suivez la vigneronne au cœur du vignoble en pleine vendanges !

Dégustation des vins du domaine accompagnés de produits du terroir.

Participation demandée sophie@vieuxchai.com +33 6 69 05 56 14 https://www.vieuxchai.com/

