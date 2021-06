Balade spéciale en trottinette “Les multiples visages de la rive droite” Alternative Urbaine Bordeaux, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Cenon.

> Balade spéciale en trottinette “Les multiples visages de la rive droite” Sortez des sentiers battus lors d’une balade où nous explorerons Floirac et la Bastide, territoires voisins aux nombreux points communs : ils ont tous deux une partie haute de coteaux calcaires boisés surplombant par endroit de 60 mètres la large vallée de la Garonne, plantée autrefois de riches vignobles et châteaux. Elles ont connu au 20ème siècle les mêmes réalités liées à la désindustrialisation. Récemment, toutes les deux font parties du projet de réorganisation de la rive droite. Nous vous emmenons refaire les anciens mondes, suivre les chemins des autres et peut-être qui sait, trouver le nôtre. Cette balade est organisée en partenariat avec Dott. > INFOS PRATIQUES – 8 PERSONNES MAX pour préserver les échanges et la convivialité. – DURÉE : 1h30 – PRIX DE LA BALADE : 5€ – Le casque de protection et la trottinette électrique sont fournis – Lieu de RDV communiqué à l’inscription ➡️ Inscription obligatoire via notre site internet : [https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/balade-speciale-en-trottinette-les-multiples-visages-de-la-rive-droite/](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/balade-speciale-en-trottinette-les-multiples-visages-de-la-rive-droite/) > QUI SOMMES-NOUS ? L’Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme de tourisme de proximité et solidaire. Nous avons deux missions : → Organiser des balades insolites dans les quartiers méconnus et/ou dits « populaires » de la métropole afin de contribuer à un changement de regard → Former, puis embaucher des personnes éloignées de l’emploi pour qu’elles animent une saison culturelle de balades en tant qu’éclaireur(se) urbain. Cette activité rémunérée est tremplin de retour vers un emploi choisi et pérenne. ➡️ Inscription & infos sur [https://bordeaux.alternative-urbaine.com](https://bordeaux.alternative-urbaine.com)

Alternative Urbaine Bordeaux rue Aristide Briand 33150 CENON Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:30:00 2021-07-01T20:00:00;2021-07-08T18:30:00 2021-07-08T20:00:00