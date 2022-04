Balade sous les étoiles : les animaux la nuit, légendes et mythologie Croix-Mare Croix-Mare Catégories d’évènement: Croix-Mare

Seine-Maritime

Balade sous les étoiles : les animaux la nuit, légendes et mythologie Croix-Mare, 19 août 2022, Croix-Mare. Balade sous les étoiles : les animaux la nuit, légendes et mythologie Croix-Mare

2022-08-19 21:00:00 – 2022-08-19 23:00:00

Croix-Mare Seine-Maritime Croix-Mare Une chaude nuit d’été, une demi-lune éclairant faiblement le ciel et tout autour des étoiles. Des centaines d’étoiles qui ont fait rêver des dizaines de générations depuis des milliers d’années. Ici nul calcul scientifique ou de distances astronomique malgré l’intérêt certain qu’on peut leur porter. Profitez d’un moment avec l’Association CHENE pour découvrir les histoires de ces constellations et des animaux suivant les légendes qui les évoquaient et qui ont façonné notre propre perception du monde animal parfois en mal…. Et beaucoup de fois en bien. A partir de 6 ans. Une chaude nuit d’été, une demi-lune éclairant faiblement le ciel et tout autour des étoiles. Des centaines d’étoiles qui ont fait rêver des dizaines de générations depuis des milliers d’années. Ici nul calcul scientifique ou de distances… Une chaude nuit d’été, une demi-lune éclairant faiblement le ciel et tout autour des étoiles. Des centaines d’étoiles qui ont fait rêver des dizaines de générations depuis des milliers d’années. Ici nul calcul scientifique ou de distances astronomique malgré l’intérêt certain qu’on peut leur porter. Profitez d’un moment avec l’Association CHENE pour découvrir les histoires de ces constellations et des animaux suivant les légendes qui les évoquaient et qui ont façonné notre propre perception du monde animal parfois en mal…. Et beaucoup de fois en bien. A partir de 6 ans. Croix-Mare

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Croix-Mare, Seine-Maritime Autres Lieu Croix-Mare Adresse Ville Croix-Mare lieuville Croix-Mare Departement Seine-Maritime

Balade sous les étoiles : les animaux la nuit, légendes et mythologie Croix-Mare 2022-08-19 was last modified: by Balade sous les étoiles : les animaux la nuit, légendes et mythologie Croix-Mare Croix-Mare 19 août 2022 Croix-Mare seine-maritime

Croix-Mare Seine-Maritime