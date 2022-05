Balade sous les étoiles Escamps Escamps Catégories d’évènement: Escamps

Lot

Balade sous les étoiles Escamps, 4 juin 2022, Escamps. Balade sous les étoiles Escamps

2022-06-04 20:45:00 20:45:00 – 2022-06-04

Escamps Lot Escamps Prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements adaptés ainsi que de l’eau et une lampe.

Boisson offerte à la fin de la marche.

Ouvert à tous. Les mineurs doivent être accompagnés.

Inscription obligatoire. Magali Constant, animatrice nature, vous accompagnera tout au long de cette balade, tout en vous parlant d’astronomie +33 6 72 72 17 50 Prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements adaptés ainsi que de l’eau et une lampe.

Boisson offerte à la fin de la marche.

Ouvert à tous. Les mineurs doivent être accompagnés.

Inscription obligatoire. Foyer rural d’Escamps

Escamps

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Escamps, Lot Autres Lieu Escamps Adresse Ville Escamps lieuville Escamps Departement Lot

Escamps Escamps Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escamps/

Balade sous les étoiles Escamps 2022-06-04 was last modified: by Balade sous les étoiles Escamps Escamps 4 juin 2022 Escamps Lot

Escamps Lot