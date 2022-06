BALADE SOUS LES ÉTOILES Clermont-l’Hérault, 29 juillet 2022, Clermont-l'Hérault.

BALADE SOUS LES ÉTOILES

1 Place Jean Jaurès Clermont-l’Hérault Hérault

2022-07-29 21:00:00 – 2022-07-29 22:30:00

Clermont-l’Hérault

Hérault

Laure, votre guide vous présentera la voûte céleste, vous apportera les bases pour discerner le ciel étoilé à l’œil nu et vous fera ressentir les notions de distances.

En voyage à travers les étoiles, par cette nuit assombrie, nous pourrons découvrir quelques constellations d’été, dans une ambiance conviviale, simple et dans un langage accessible à tous.

Parcours de 2 à 4 kms. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription.

Prévoir petite bouteille eau, lampe frontale, plaid ou tapis de sol, polaire et baskets.

Parcours de 2 à 4 kms.

Lieu de rendez-vous donné à l'inscription.

Prévoir petite bouteille eau, lampe frontale, plaid ou tapis de sol, polaire et baskets.

