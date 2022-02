Balade sous les étoiles Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 8 janvier au dimanche 6 février à Cité des sciences et de l’Industrie

Se repérer de nuit ou observer le ciel, un casse-tête ? Pas si sûr. Et quels sont ces points lumineux qui traversent parfois notre voûte céleste devant les étoiles fixes ? Comment observer et retrouver planètes, comètes, astéroïdes, météorites, étoiles filantes… ? Venez percer les secrets de la carte du ciel et exercez-vous à son utilisation pour vous évader dans le ciel nocturne;

Se repérer de nuit ou observer le ciel, un casse-tête ? Pas si sûr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T15:00:00 2022-01-08T15:45:00;2022-01-08T17:00:00 2022-01-08T17:45:00;2022-01-09T15:00:00 2022-01-09T15:45:00;2022-01-09T17:00:00 2022-01-09T17:45:00;2022-01-15T15:00:00 2022-01-15T15:45:00;2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T17:45:00;2022-01-16T15:00:00 2022-01-16T15:45:00;2022-01-16T17:00:00 2022-01-16T17:45:00;2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T15:45:00;2022-01-29T17:00:00 2022-01-29T17:45:00;2022-01-30T15:00:00 2022-01-30T15:45:00;2022-01-30T17:00:00 2022-01-30T17:45:00;2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T15:45:00;2022-02-05T17:00:00 2022-02-05T17:45:00;2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T15:45:00;2022-02-06T17:00:00 2022-02-06T17:45:00

Détails Catégorie d'évènement: Paris

