BALADE SOUS LA PLEINE LUNE Chauvé, mercredi 24 avril 2024.

Vous aimez la nature ? Que diriez-vous de la découvrir à la tombée de la nuit ? rendez-vous à Chauvé pour une balade insolite.

La nuit tombe, à la lueur de la lune, découvrez les sentiers du bourg de Chauvé…

Jérémie, habitant de la commune et passionné de randonnée et de nature, vous emmène découvrir la faune et la flore locale, d’un œil nouveau.

La nuit, nos sens perçoivent l’environnement d’une toute autre manière; certains animaux se cachent, d’autres sortent… écoutez les sons pour observer ce qui se passe…

Pratique

Limité à 6 participants

Réservation obligatoire par mail à coordinateur@mdpchauve.fr ou par téléphone au 02 40 64 39 88 ou 06 71 84 37 74

Information sur le site internet de la Maison du Parc www.mdpchauve.fr

Départ à la tombée de la nuit pour environ 2h de balade ; il faudra prévoir de marcher environ 10km

Prévoir un équipement adapté, lampe frontale pour la sécurité, jumelles, matériel d’observation

coordinateur@mdpchauve.fr

