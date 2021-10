Plateau-des-Petites-Roches Col du Coq Isère, Plateau-des-Petites-Roches Balade sous la Dent Col du Coq Plateau-des-Petites-Roches Catégories d’évènement: Isère

Plateau-des-Petites-Roches

Balade sous la Dent Col du Coq, 2 octobre 2021, Plateau-des-Petites-Roches. Balade sous la Dent

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Col du Coq

Balade sous la Dent. Spéléo-campus , le club de spéléo de Crolles vous donne rdv au Col du Coq pour découvrir les entrailles de la célèbre Dent de Crolles. A partir de 8 ans, bonne condition physique, prévoir vétements chaud qui ne craignent rien, 4 piles AA ,et une participation de 10 €/personnes. Réservation indispensable : [jns@speleo-campus.com](mailto:jns@speleo-campus.com)

inscription: jns@speleo-campus.com 10€/pers

Balade souterraine dans le Trou du Glaz (Dent de Crolles) Col du Coq route du col du coq, Isère Plateau-des-Petites-Roches Saint-Pancrasse Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T17:30:00;2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T12:00:00;2021-10-03T13:30:00 2021-10-03T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Plateau-des-Petites-Roches Autres Lieu Col du Coq Adresse route du col du coq, Isère Ville Plateau-des-Petites-Roches lieuville Col du Coq Plateau-des-Petites-Roches