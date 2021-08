Grand-Couronne Maison des forêts d'Orival Grand-Couronne, Seine-Maritime Balade sophrologique contée Maison des forêts d’Orival Grand-Couronne Catégories d’évènement: Grand-Couronne

Seine-Maritime

Balade sophrologique contée Maison des forêts d’Orival, 18 septembre 2021, Grand-Couronne. Balade sophrologique contée

Maison des forêts d’Orival, le samedi 18 septembre à 14:30

Animé par l’atelier des sens Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées.

inscription obligatoire, 15€ ou 25€ en duo – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 18 ANS.

Balade associant des contes sur le lien entre les humains et la nature et des pratiques sophrologiques : le groupe se promène dans la forêt et alterne marche, contes et pratiques sophrologiques Maison des forêts d’Orival Allée des roches, Orival Grand-Couronne Les Essarts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grand-Couronne, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forêts d'Orival Adresse Allée des roches, Orival Ville Grand-Couronne lieuville Maison des forêts d'Orival Grand-Couronne