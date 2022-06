Balade Sophro-Magique et Gourmande Ygos-Saint-Saturnin, 25 juin 2022, Ygos-Saint-Saturnin.

Balade Sophro-Magique et Gourmande

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 14:00:00

Venez rencontrer et découvrir avec un balade Sophro-magique et une visite pédagogique les esprits de la forêt, le lieu et la ferme. Tout cela sera accompagné d’un repas 3 services bio, exotique en plein air et convivial.

– Réservation et informations auprès de Christèle –

+33 6 10 71 10 74

ferme des kodama

