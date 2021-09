Guyancourt Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt, Yvelines Balade sophro à l’UVSQ Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

le jeudi 23 septembre à 17:30

Avec Christelle, vous alternerez marche libre, marche consciente, pause sophro, partage, contemplation, silence… L’éveil des sens, un regard neuf sur cette nature qui nous entoure. Un temps pour s’extraire du tumulte du quotidien pour s’offrir une vraie parenthèse verte à l’écoute de soi-même et de son environnement… Vous repartirez avec la connaissance d’exercices courts et simples que vous pourrez réutiliser facilement dans votre quotidien pour des bénéfices positifs durables et qui donneront une autre dimension à vos balades.

Etudiant :: Gratuit / Personnel :: 3€

Venez vivre une expérience riche et unique, dans une dynamique positive en harmonie avec vous-même, encore plus proche de la Nature. Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2021-09-23T17:30:00 2021-09-23T19:00:00

