Promenade en pleine nature entrecoupée d’exercices de respiration, d’ancrage et de séances de sophrologie. Pratique pour bénéficier du pouvoir des arbres, se recentrer sur les 5 sens pour apprécier les cadeaux de la nature et profiter pleinement de l’instant présent. dernière mise à jour : 2022-05-23 par

