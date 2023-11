Balade sonore immersive à travers le Parc de La Villette Parc de la Villette Paris, 19 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 19 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. A partir de 9 ans. payant

Tarif unique : 8 euros

Plongez au cœur d’une balade sonore entre narrations, bruitages, chansons, musiques au Parc de la Villette !

Cette balade s’appuie sur un ensemble de créations sonores réparties sur le Parc de la Villette. Elle emprunte la promenade cinématique, dessinée par l’architecte Bernard Tschumi, concepteur du Parc, et vous permettra de découvrir la mémoire des lieux (anciens abattoirs de la Villette) et l’architecture des bâtiments du Parc de la Villette, espaces culturels et de détente.

Marc Flavigny et Julien Varigault qui ont réalisé ces créations sonores, vous accompagneront le long de ce parcours et vous apporteront informations complémentaires et anecdotes au fur et à mesure de cette déambulation.

Apportez avec vous vos smartphones avec accès internet + écouteurs si possible (sur place, prêt de casque et partage de connexion disponible si besoin).

Le point de rendez-vous précis vous sera communiqué à l’issue de la réservation sur ExploreParis.com

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : atellanes.contact@gmail.com https://exploreparis.com/fr/6328-balade-sonore-immersive-a-travers-le-parc-de-la-villette.html?search_query=balade%20villette&fast_search=fs

Atellanes Grande Halle de la Villette écoutes immersives – Atellanes