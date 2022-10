Balade sonore et sensorielle en forêt

Bols chantants, tambour, flûte, carillons, handpan, silence, chants spontanés venus d'ailleurs… Viens explorer tes 5 sens et te laisser transporter avec douceur et profondeur au coeur de la forêt. Balade, chant intuitif, relaxation dans la forêt ou en intérieur.

Venir avec : de bonnes chaussures, votre tapis de yoga, une couverture chaude et un objet sonore à partager.

Atelier sur prix libre (prix conseillé : 15€), lieu exact précisé par mail. Cet atelier vous est proposé par Ségolène, habitante de Bréel. Musicienne depuis toujours, elle va de lieux en lieux, à bord de son vélo-music, pour offrir ses sons hauts en vibrations à tous publics : voisins, personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap…

