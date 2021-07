Balade sonore Compans Pelleport Place des Fêtes La Fabrik Coopérative, 18 septembre 2021, Paris.

Venez à la (re)découverte du quartier Place des Fêtes-Pelleport-Compans Des cris des villes vous propose plusieurs dates tout au long du printemps et de l’été une balade sonore composée par celles et ceux qui habitent et fabriquent le quartier. Venez vous promener en les écoutant raconter le quartier, ses transformations, ses luttes, ses richesses, ses anecdotes, ses lieux et vie et encore plein d’autres choses ! La balade dure un peu plus d’une heure. En raison du contexte actuel le groupe sera limité à une dizaine de personnes. Veuillez donc vous inscrire en amont au 07.69.39.34.75 ou par mail à [contact@descrisdesvilles.org](mailto:contact@descrisdesvilles.org). Les casques et les MP3 qui vous seront mis à disposition seront désinfectés préalablement. Le départ et l’arrivée de la balade s’effectuent au niveau de la Fabrik Coopérative au 23 rue du docteur Potain escalier B 75019. Métro : Place des fêtes (L11 et 7bis) ou Télégraphe l (L11) Pour plus d’informations : [contact@descrisdesvilles.org](mailto:contact@descrisdesvilles.org) ou 07.69.39.34.75 Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet dédié à la balade : [[https://robinsdesvillesidf.wixsite.com/baladesonore](https://robinsdesvillesidf.wixsite.com/baladesonore)](https://robinsdesvillesidf.wixsite.com/baladesonore)

Gratuit sur inscription par téléphone ou par mail

Muni d’un casque audio, venez découvrir le quartier Compans Pelleport Place des Fêtes au travers d’une balade sonore. Les personnes qui le vivent vous le raconteront.

La Fabrik Coopérative 23 rue du docteur Potain 75019 Paris Paris



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:15:00