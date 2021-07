Balade sonore Belleville Amandiers Menilmontant RDV devant le centre social la 20e chaise, 18 septembre 2021, Paris.

RDV devant le centre social la 20e chaise, le samedi 18 septembre à 11:00

Venez à la (re)découverte du quartier des Amandiers aussi appelé le quartier de la Banane !! Après une année de discussions, d’entretiens, de rencontres, d’ateliers avec des enfants et des plus grands, nous avons le plaisir de vous présenter la balade sonore réalisée autour du quartier ” Banane Amandiers Ménilmontant”. Elle est le résultat d’un travail réalisé tout au long de l’année 2019 de récolte de paroles auprès des habitant·e·s et des structures du quartier. La balade dure un petit peu moins d’une heure. En raison du contexte actuel les groupes seront limités à une dizaine de personnes. Veuillez donc vous inscrire en amont au 07.69.39.34.75 ou par mail à [contact@descrisdesvilles.org](mailto:contact@descrisdesvilles.org). Les casques et les MP3 qui vous seront mis à disposition, seront désinfectés préalablement. Le départ et l’arrivée de la balade s’effectuent au niveau du centre social la 20eme chaise au 38 rue des Amandiers. Métro : Père Lachaise L2 & L3 Pour plus d’informations : [contact@descrisdesvilles.org](mailto:contact@descrisdesvilles.org) ou 07.69.39.34.75 Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet dédié à la balade : [[https://robinsdesvillesidf.wixsite.com/baladesonorebam](https://robinsdesvillesidf.wixsite.com/baladesonorebam)](https://robinsdesvillesidf.wixsite.com/baladesonorebam)

Gratuit sur inscription par téléphone ou par mail

Muni d’un casque audio, venez découvrir le quartier des Amandiers au travers d’une balade sonore. Les personnes qui le vivent vous le raconteront.

RDV devant le centre social la 20e chaise 38 rue des Amandiers 75020 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00