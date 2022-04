Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plouguiel Plouguiel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouguiel

Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plouguiel, 18 août 2022, Plouguiel. Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plouguiel

2022-08-18 – 2022-08-18

Plouguiel Côtes d’Armor Plouguiel En compagnie d’une animatrice du Centre de découverte du son, laissez-vous guider par les chants des oiseaux que l’on rencontre aux abords de l’Estuaire du Guindy. Equipés de casques pour amplifier les sons, l’immersion sonore sera au programme ! En compagnie d’une animatrice du Centre de découverte du son, laissez-vous guider par les chants des oiseaux que l’on rencontre aux abords de l’Estuaire du Guindy. Equipés de casques pour amplifier les sons, l’immersion sonore sera au programme ! Plouguiel

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouguiel Autres Lieu Plouguiel Adresse Ville Plouguiel lieuville Plouguiel Departement Côtes d'Armor

Plouguiel Plouguiel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguiel/

Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plouguiel 2022-08-18 was last modified: by Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plouguiel Plouguiel 18 août 2022 Côtes-d’Armor Plouguiel

Plouguiel Côtes d'Armor