Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plougrescant Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant

Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plougrescant, 20 avril 2022, Plougrescant. Balade sonore à l’écoute des oiseaux Site du Gouffre Maison du littoral Plougrescant

2022-04-20 – 2022-04-20 Site du Gouffre Maison du littoral

Plougrescant Côtes d’Armor En compagnie d’une animatrice du Centre de découverte du son de Cavan, laissez-vous guider par les chants d’oiseaux que l’on rencontre sur le site du Gouffre. Équipés de casques pour amplifier les sons, l’immersion sonore sera au programme. En compagnie d’une animatrice du Centre de découverte du son de Cavan, laissez-vous guider par les chants d’oiseaux que l’on rencontre sur le site du Gouffre. Équipés de casques pour amplifier les sons, l’immersion sonore sera au programme. Site du Gouffre Maison du littoral Plougrescant

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plougrescant Autres Lieu Plougrescant Adresse Site du Gouffre Maison du littoral Ville Plougrescant lieuville Site du Gouffre Maison du littoral Plougrescant Departement Côtes d'Armor

Plougrescant Plougrescant Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougrescant/

Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plougrescant 2022-04-20 was last modified: by Balade sonore à l’écoute des oiseaux Plougrescant Plougrescant 20 avril 2022 Côtes-d’Armor Plougrescant

Plougrescant Côtes d'Armor