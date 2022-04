Balade sonore à l’écoute des oiseaux La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Balade sonore à l'écoute des oiseaux La Roche-Jaudy, 5 mai 2022

Durant cette balade, équipés de casques afin d'amplifier les sons, vous écouterez les chants d'oiseaux sous un nouveau jour. Les anectodes et astuces de votre guide, une animatrice du Centre de découverte du son, vous initieront à cet univers sonore.

