Balade sonore à la découverte du quartier Haussmann Balade sonore à la découverte du quartier Haussmann, 18 septembre 2021, Paris.

Balade sonore à la découverte du quartier Haussmann

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Balade sonore à la découverte du quartier Haussmann

Partez à la découverte du quartier d’Haussmann avec “L’INCONNU D’HAUSSMANN”, une balade sonore en cinq épisodes de 10 minutes, gratuite et accessible directement sur les principales plateformes d’écoute (Apple, Deezer, Spotify) et sur [www.haussmannparis.com](http://www.haussmannparis.com). À travers le regard de Léa, l’héroïne de cette romance fictive, l’auditeur est transporté dans les secrets et anecdotes insolites de ce quartier emblématique, de l’Opéra Garnier aux abords de la Gare Saint-Lazare, en passant par les grands magasins et les théâtres, véritables symboles du quartier. Un parcours ludique, à ciel ouvert, qui permet de poser un nouveau regard sur des moments de vie et d’Histoire qui ont animé ce quartier au fil des années et de croiser celles et ceux qui l’ont marqué de leur empreinte. Une expérience à vivre sur place ou à distance, accompagné par les voix des comédiens Ophélia Kolb et de Benjamin Siksou. Pour les curieux qui souhaitent vivre pleinement l’expérience, une animation événementielle portée par une troupe de comédiens “crieurs” prendra également place dans les rues du quartier les 18 et 19 septembre, et encouragera les passants à partir à la recherche de Léa.

Accès libre dans le quartier et épisodes disponibles gratuitement sur les plateformes d’écoute

Partez à la découverte du quartier emblématique d’Haussmann avec “L’INCONNU D’HAUSSMANN”, une balade sonore en cinq épisodes, accessible directement sur les principales plateformes d’écoute.

Balade sonore à la découverte du quartier Haussmann Place de l’Opéra 75009 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00