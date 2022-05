Balade solidaire Myon, 6 mai 2022, Myon.

Balade solidaire Myon

2022-05-06 08:00:00 – 2022-06-06

Myon Doubs Myon

Au profit de l’association Valentin Haüy. Venez nombreux profiter de cette balade avec des circuits de 1.5km accessible aux personnes à mobilité réduite, 6km, 10km et 15km. Animations, marché de produits locaux, participation de gentil GODJO et ses dessins, démonstration de Line danse et Goalball par des sportifs déficients visuels. Les opticiens “Ecouter Voir” seront présents pour une sensibilisation à la déficience visuelle. Concert des Marchands de Bonheur. Petite restauration et buvette.

https://www.fondation-groupama.com/fiche_solidaire/balade-solidaire-de-myon/

Myon

dernière mise à jour : 2022-05-03 par