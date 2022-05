BALADE SOLIDAIRE Mirecourt, 5 juin 2022, Mirecourt.

BALADE SOLIDAIRE Mirecourt

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Mirecourt 88500

Les Balades solidaires

Pour sensibiliser aux maladies rares et financer des projets, les Caisses Régionales organisent chaque année des Balades solidaires. Ces rassemblements solidaires sur l’ensemble du territoire illustrent les valeurs de solidarité et de proximité de la Fondation Groupama.

Au profit de l’association Syndrome de Wolfram : 1€ reçu 1€ reversé.

Parcours et distances : 1 parcours touristique : 1,5 km d’une durée de 2h – départ à 10h et 2 parcours pédestres : 5 km et 9 km.

Le parrain : TOFBLANC, le clown.

Animations le long de la journée : Clownerie et jonglerie de TOFBLANC, Animation musicale populaire, Stand des Amis de la Santé, Sensibilisation aux Gestes qui Sauvent avec la Croix Rouge.

RESTAURATION ET BUVETTE.

Pour tous, tout au long de la journée

http://www.fondation-groupama.com/

Fondation Groupama

Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-05-24 par