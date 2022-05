Balade solidaire Chamblay Chamblay Catégories d’évènement: Chamblay

Jura

Balade solidaire Chamblay, 5 juin 2022, Chamblay. Balade solidaire Chamblay

2022-06-05 – 2022-06-05

Chamblay Jura Chamblay Chaque premier dimanche de juin ont lieu, dans toute la France, des Balades solidaires au profit d’associations maladies rares ou d’équipes de recherche. Elles contribuent à sensibiliser le grand public aux maladies rares. nLa maladie de Blackfan-Diamond est ici mise en avant. nAu départ de la salle des fêtes de Chamblay, plusieurs parcours sont proposés: 2, 6, 12 ou 15 km. Les bénéfices permettront de financer des projets pour améliorer le quotidien des malades et de leur famille. https://www.fondation-groupama.com/ Chaque premier dimanche de juin ont lieu, dans toute la France, des Balades solidaires au profit d’associations maladies rares ou d’équipes de recherche. Elles contribuent à sensibiliser le grand public aux maladies rares. nLa maladie de Blackfan-Diamond est ici mise en avant. nAu départ de la salle des fêtes de Chamblay, plusieurs parcours sont proposés: 2, 6, 12 ou 15 km. Les bénéfices permettront de financer des projets pour améliorer le quotidien des malades et de leur famille. Chamblay

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chamblay, Jura Autres Lieu Chamblay Adresse Ville Chamblay lieuville Chamblay Departement Jura

Chamblay Chamblay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamblay/

Balade solidaire Chamblay 2022-06-05 was last modified: by Balade solidaire Chamblay Chamblay 5 juin 2022 Chamblay Jura

Chamblay Jura