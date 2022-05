Balade solidaire au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: 47800

Miramont-de-Guyenne

Balade solidaire au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques Miramont-de-Guyenne, 5 juin 2022, Miramont-de-Guyenne. Balade solidaire au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques Miramont-de-Guyenne

2022-06-05 – 2022-06-05

Miramont-de-Guyenne 47800 5 5 EUR Entre amis ou en famille venez participer à la balade solidaire au profit de la recherche pour vaincre les maladies rares organisée par la Fédération départementale Groupama de Lot-et-Garonne. Pour cela, rendez-vous au lac du saut du Loup où trois parcours vous sont proposés de 5,8 puis de 7,8 et enfin de 11 kms. En marchant, en courant, à vélo, quelles que soient vos envies, le challenge est de récolter des dons qui seront entièrement reversés à la Fondation Groupama pour la santé. Petits ou grands, cet événement est ouvert à tous ! Entre amis ou en famille venez participer à la balade solidaire au profit de la recherche pour vaincre les maladies rares organisée par la Fédération départementale Groupama de Lot-et-Garonne. Rendez-vous au lac du saut du Loup où trois parcours vous sont proposés de 5,8 de 7,8 et de 11 kms. +33 6 74 97 44 07 Entre amis ou en famille venez participer à la balade solidaire au profit de la recherche pour vaincre les maladies rares organisée par la Fédération départementale Groupama de Lot-et-Garonne. Pour cela, rendez-vous au lac du saut du Loup où trois parcours vous sont proposés de 5,8 puis de 7,8 et enfin de 11 kms. En marchant, en courant, à vélo, quelles que soient vos envies, le challenge est de récolter des dons qui seront entièrement reversés à la Fondation Groupama pour la santé. Petits ou grands, cet événement est ouvert à tous ! ©groupamalotetgaronne

Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: 47800, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Miramont-de-Guyenne Departement 47800

Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramont-de-guyenne/

Balade solidaire au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques Miramont-de-Guyenne 2022-06-05 was last modified: by Balade solidaire au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 5 juin 2022 47800 Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne 47800