Balade Solex Quiberon Quiberon Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

Quiberon

Balade Solex Quiberon Quiberon, 11 septembre 2022, Quiberon. Balade Solex Quiberon Quiberon

2022-09-11 – 2022-09-11

Quiberon Morbihan De 13h30 à 18h30. Grand rassemblement de solex déguisés pour une grande parade sur la Presqu’île de Quiberon. Des centaines de solex, des milliers de spectateurs, c’est l’évènement le plus déjanté. Participer à notre évènement si vous possédez un solex (payant) ! Préinscription en ligne sur le site de l’association : https://www.solexquiberon.fr/ +33 6 88 78 40 29 De 13h30 à 18h30. Grand rassemblement de solex déguisés pour une grande parade sur la Presqu’île de Quiberon. Des centaines de solex, des milliers de spectateurs, c’est l’évènement le plus déjanté. Participer à notre évènement si vous possédez un solex (payant) ! Préinscription en ligne sur le site de l’association : https://www.solexquiberon.fr/ Droits gérés

Quiberon

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Quiberon Autres Lieu Quiberon Adresse Ville Quiberon lieuville Quiberon Departement Morbihan

Quiberon Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/

Balade Solex Quiberon Quiberon 2022-09-11 was last modified: by Balade Solex Quiberon Quiberon Quiberon 11 septembre 2022 morbihan Quiberon

Quiberon Morbihan