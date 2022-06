Balade silencieuse de Sparsbach à Weiterswiller Sparsbach Sparsbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-08-14

Bas-Rhin Sparsbach Une marche guidée dans le silence de la forêt des Vosges du Nord, l’issue de laquelle, vos oreilles reposées et votre attention aiguisée vous permettront d’apprécier pleinement la performance de la «vocalchimiste» Lily Jung au sein du temple bouddhiste Ryumon Ji à Weiterswiller. Rendez-vous à 9h50 au stade de Sparsbach, rue du Stade 67340 Sparsbach. Guide : Moine ou nonne du Monastère Ryumon Ji Difficulté : moyenne / Distance : 3km / Durée : 45 min Grâce à un partenariat avec l’association Osons la différences, cette balade est accessible aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Pour bénéficier de ce dispositif, l’inscritpion est obligatoire auprès de contact@festival-augresdujazz.fr (nombre de place limitées). Entrée libre Une marche guidée dans le silence de la forêt des Vosges du Nord +33 3 88 01 49 59 Une marche guidée dans le silence de la forêt des Vosges du Nord, l’issue de laquelle, vos oreilles reposées et votre attention aiguisée vous permettront d’apprécier pleinement la performance de la «vocalchimiste» Lily Jung au sein du temple bouddhiste Ryumon Ji à Weiterswiller. Rendez-vous à 9h50 au stade de Sparsbach, rue du Stade 67340 Sparsbach. Guide : Moine ou nonne du Monastère Ryumon Ji Difficulté : moyenne / Distance : 3km / Durée : 45 min Grâce à un partenariat avec l’association Osons la différences, cette balade est accessible aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Pour bénéficier de ce dispositif, l’inscritpion est obligatoire auprès de contact@festival-augresdujazz.fr (nombre de place limitées). Entrée libre Sparsbach

