Balade « Si l’Histoire de Genève m’était contée… » L’horloge fleurie, 27 juin 2021-27 juin 2021, Genève.

Balade « Si l’Histoire de Genève m’était contée… »

du dimanche 27 juin au dimanche 8 août à L’horloge fleurie

Cité prospère, paisiblement assise au bord du lac Léman, Genève fut autrefois rebelle et déterminée, souvent convoitée, tiraillée entre la Savoie et les Helvètes. **L’Histoire de Genève est immensément riche, souvent méconnue.** Il s’suffit de s’y pencher un peu pour avoir envie d’en savoir encore plus ! Véritable livre ouvert sur l’Histoire de la Cité de Calvin, la Vieille Ville de Genève est le terrain de jeu de la guide Catherine Hubert Girod. Avec Catherine, **l’Histoire est vivante, passionnante, drôle !** Accompagnée de Catherine Hubert Girod, vous apprendrez pourquoi Genève était l’une des villes les plus fortifiées d’Europe. Vous découvrirez également pourquoi les ponts traversant l’Ile au milieu du Rhône représentaient un emplacement stratégique depuis l’Antiquité. Et plus encore ! **Plongez comme vous ne l’avez jamais fait dans l’Histoire incroyable de Genève !** De l’horloge fleurie jusqu’en Vieille Ville, vous suivrez 2000 ans d’Histoire sans jamais vous ennuyer ! Et vous serez surpris de découvrir une nouvelle Genève, loin des clichés qu’on lui prête souvent !

Tarif normal : 25 CHF / personne

Suivez 2000 ans d’Histoire en parcourant différents lieux emblématiques au cœur de la ville avec la guide genevoise Catherine Hubert Girod.

L’horloge fleurie Quai du Général-Guisan, 1204 Genève Genève



2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T12:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T12:00:00