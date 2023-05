Balade sentimentale du Bas Belleville La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: île de France

Dans le cadre de l’ISEA 2023, la Maison des métallos, la compagnie Mabel Octobre et le studio de création numérique hérétique invitent le public à la découverte du matrimoine et du patrimoine insoupçonnés du Bas Belleville grâce au dispositif numérique de la Balade sentimentale. Au fil d’une exploration qui mêle contenus multimédias et créativité numérique, les visiteur·euses découvriront les récits de vie et d’exil des habitant·es de ce quartier, profondément cosmopolite. La Balade sentimentale dure en moyenne 1h30. Elle peut se vivre seul·e ou à deux, muni·es d’un smartphone (chargé) et d’écouteurs ! Rendez-vous dès 14h à la Maison des métallos pour découvrir ce dispositif numérique avant de partir en balade dans le quartier. • 14h00 > 14h30 présentation et prise en main du dispositif • 14h30 > 17h30 découverte de la balade dans le quartier du Bas Belleville • 17h30 > 18h retours d’expérience collectifs La balade sentimentale est une co-production entre Mabel Octobre et la Maison des métallos, développée en partenariat avec le studio de création numérique hérétiqueCe projet a reçu le soutien de l’Onda- Office national de diffusion artistique dans le cadre du programme Écran vivant et celui de la Ville de Paris La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fabrique-balade-sentimentale-belleville 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/

