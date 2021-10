Corcieux Corcieux Corcieux, Vosges BALADE – SENTIER FÉERIQUE D’HALLOWEEN Corcieux Corcieux Catégories d’évènement: Corcieux

BALADE – SENTIER FÉERIQUE D'HALLOWEEN 2021-10-30 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-30 22:00:00 22:00:00 Place de la Mairie 1 place du Général de Gaulle

Corcieux Vosges Corcieux

Corcieux Vosges Corcieux Départ de navettes toutes les 30 min depuis la place de la Mairie pour se rendre au sentier féérique (parcours de 650 m, illuminé et décoré).

Au programme aussi, marché (artisans, commerçants et producteurs locaux), restauration, stand maquillage pour les enfants, concert de Peggy Saoule Show.

Pass sanitaire obligatoire. +33 3 29 50 75 32 Mairie de Corcieux dernière mise à jour : 2021-10-21 par

