Balade sensorielle : se ressourcer au contact des arbres Drulingen, 5 août 2021, Drulingen.

Balade sensorielle : se ressourcer au contact des arbres 2021-08-05 – 2021-08-05

Drulingen Bas-Rhin Drulingen

EUR Cette promenade à la rencontre des arbres vous permettra d’apprécier la nature autrement :

Prendre du recul sur votre quotidien et vous reconnecter à la nature.

Vous accorder une pause, vivre l’instant présent et lâcher prise.

Se rapprocher de ce qui est essentiel et de vos aspirations profondes.

Retrouver un alignement tête, cœur, corps et gagner en inspiration et créativité.

Les arbres influent sur notre équilibre et notre bien-être. Ils nous procurent des sensations de vitalité de joie et de sérénité.

Les bienfaits que vous retirerez de cette expérience : ressentir un mieux-être, vous ressourcer, vous régénérer et vous relier à la nature.

Groupe limité à 6 personnes pour préserver un lien avec la nature en toute sérénité.

Tarif : 10 euros / personne

Sur inscription : 07 70 59 73 26

Départ : lieu précisé à l’inscription

Animatrice : Diane MASSONIE , formatrice en développement personnel et exploitante forestière.

+33 7 70 59 73 26

Cette promenade à la rencontre des arbres vous permettra d’apprécier la nature autrement :

Prendre du recul sur votre quotidien et vous reconnecter à la nature.

Vous accorder une pause, vivre l’instant présent et lâcher prise.

Se rapprocher de ce qui est essentiel et de vos aspirations profondes.

Retrouver un alignement tête, cœur, corps et gagner en inspiration et créativité.

Les arbres influent sur notre équilibre et notre bien-être. Ils nous procurent des sensations de vitalité de joie et de sérénité.

Les bienfaits que vous retirerez de cette expérience : ressentir un mieux-être, vous ressourcer, vous régénérer et vous relier à la nature.

Groupe limité à 6 personnes pour préserver un lien avec la nature en toute sérénité.

Tarif : 10 euros / personne

Sur inscription : 07 70 59 73 26

Départ : lieu précisé à l’inscription

Animatrice : Diane MASSONIE , formatrice en développement personnel et exploitante forestière.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par