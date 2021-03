Rochefort-en-Terre Rochefort-en-Terre 56220, Rochefort-en-Terre Balade sensorielle Rochefort-en-Terre Catégories d’évènement: 56220

Rochefort-en-Terre

Balade sensorielle, 14 avril 2021-14 avril 2021, Rochefort-en-Terre. Balade sensorielle 2021-04-14 – 2021-04-14

Rochefort-en-Terre 56220 Rochefort-en-Terre De 8h30 à 9h45. Place aux sens : touche, écoute, regarde et crée ! RDV au parking du Moulin Neuf aventure (en bas). 8€/enfants +2€/adultes Organisé par l’association Plumes & Papillons. RDV sur le parking du Moulin Neuf. RDV sur le parking du Moulin Neuf. De 8h30 à 9h45. Place aux sens : touche, écoute, regarde et crée ! RDV au parking du Moulin Neuf aventure (en bas). 8€/enfants +2€/adultes Organisé par l’association Plumes & Papillons. Droits gérés

Détails Catégories d’évènement: 56220, Rochefort-en-Terre Autres Lieu Rochefort-en-Terre Adresse Ville Rochefort-en-Terre