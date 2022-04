Balade sensorielle Plan d’eau de la Cocharde Gouaix Catégories d’évènement: Gouaix

Immergez-vous dans cette réserve naturelle pour découvrir la nature en tant que source de bien-être. Toucher, écouter, observer, goûter, sentir, ressentir… Mettez vos 5 sens en éveil et vivez une expérience unique ! Immergez-vous dans la réserve naturelle pour découvrir la nature en tant que source de bien-être. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France. Plan d’eau de la Cocharde 48°27’48.9″N 3°17’53.7″E 77114 Gouaix Gouaix Le Fourneau Seine-et-Marne

