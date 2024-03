Balade sensorielle Maison du livre, de l’image et du son – Parvis Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Balade sensorielle Balade urbaine 6 et 7 avril Maison du livre, de l’image et du son – Parvis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:45:00+02:00 – 2024-04-06T17:15:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T11:30:00+02:00

Pratiquons-nous et percevons-nous la ville de la même manière à 4 ans, 11 ans ou à l’âge adulte ? Cette balade sensorielle en famille vous invite à redécouvrir le quartier en proximité de l’école Anatole- France en convoquant vos 5 sens ! Regarder, écouter, toucher, sentir et même goûter la ville… C’est possible !

Réservation le jour même en billetterie. Rendez-vous devant la Maison du livre, de l’image et du son pour se rendre en pédibus près de l’école Anatole-France.

Maison du livre, de l’image et du son – Parvis 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

© Vincent Pianina