Balade sensorielle Le réveil de l’arboretum Harcourt, mercredi 6 mars 2024.

Balade sensorielle Le réveil de l’arboretum Harcourt Eure

Petits et grands, embarquez pour une visite d’exploration au cœur de l’arboretum d’Harcourt ! Au programme expériences insolites, moments d’écoute et de contemplation. Des instants ludiques à partager en famille pour se ressourcer au plus près des arbres et de leur environnement. Tarif 8€. Billetterie en ligne uniquement.

Petits et grands, embarquez pour une visite d’exploration au cœur de l’arboretum d’Harcourt ! Au programme expériences insolites, moments d’écoute et de contemplation. Des instants ludiques à partager en famille pour se ressourcer au plus près des arbres et de leur environnement. Tarif 8€. Billetterie en ligne uniquement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06

Domaine d’Harcourt 13 Rue du Château

Harcourt 27800 Eure Normandie harcourt@eure.fr

L’événement Balade sensorielle Le réveil de l’arboretum Harcourt a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Beaumont-le-Roger