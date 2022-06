Balade sensorielle et relaxante Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Balade sensorielle et relaxante Beauvais, 2 juillet 2022, Beauvais. Balade sensorielle et relaxante

136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 16:30:00 Beauvais

Oise L’Association Bien être en YOGA et l’association Corrélation propose une balade sensorielle et relaxante dans le bois Brûlet Tous publics – Inscription obligatoire au 03 44 79 42 84 ou : o.legrand@beauvaisis.fr L’Association Bien être en YOGA et l’association Corrélation propose une balade sensorielle et relaxante dans le bois Brûlet Tous publics – Inscription obligatoire au 03 44 79 42 84 ou : o.legrand@beauvaisis.fr o.legrand@beauvaisis.fr +33 3 44 79 42 84 L’Association Bien être en YOGA et l’association Corrélation propose une balade sensorielle et relaxante dans le bois Brûlet Tous publics – Inscription obligatoire au 03 44 79 42 84 ou : o.legrand@beauvaisis.fr Pixabay

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse 136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Balade sensorielle et relaxante Beauvais 2022-07-02 was last modified: by Balade sensorielle et relaxante Beauvais Beauvais 2 juillet 2022 136 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

Beauvais Oise