Sauvagnon

Balade sensorielle et création automnale 2021-11-13 13:30:00 – 2021-11-13 17:30:00 Chemin du Bois Bois de Sauvagnon

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques Sauvagnon 4 4 EUR Au cours d’une balade automnale, découvrez les secrets du bois de Sauvagnon, profitez de la douceur et de l’ambiance colorée de saison. Echanges et jeux vous dévoileront la vie de la forêt et de ses habitants (fleurs, champignons, oiseaux…). Enfin, votre cueillette vous permettra de réaliser une œuvre.

