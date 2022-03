Balade sensorielle en famille Garlin, 30 mars 2022, Garlin.

Balade sensorielle en famille Garlin

2022-03-30 13:30:00 – 2022-03-30 17:30:00

Garlin Pyrénées-Atlantiques

12 12 EUR Au programme de cette après-midi : chasse au trésor et défis en pleine nature ! A la découverte de la faune et de la flore.

On construira ensemble un parcours sensoriel … que l’on testera pieds nus !

Puis fabrication d’arcs et flèches.

Goûter nature offert.

Pour les familles, enfants à partir de 4 ans.

Rdv à l’église de Garlin .

Olivier , animateur et accompagnateur nature et environnement.

+33 6 82 22 59 21

