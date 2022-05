Balade sensorielle contée

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville. Animée par Mille Choses à Dire et Armooniom Balade contée en pleine nature où nous prendrons conscience de notre corps, de nos émotions à l’aide de nos sens. Un moment de retour à soi en douceur et d’ouverture à la nature.

