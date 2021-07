Balade sensorielle Château de la Charbonnière, 11 août 2021-11 août 2021, Saint-Jean-de-Braye.

Balade sensorielle

Château de la Charbonnière, le mercredi 11 août à 14:00

Laissez-vous guider par une animatrice nature et découvrez notre environnement naturel autrement, de façon ludique, artistique ou naturaliste. Vous pourrez profiter de ce moment avec vos enfants, petits-enfants, conjoint… pour vous (re)connecter à la nature. Les sorties durent environ 1h30 avec plusieurs thèmes au choix (selon le lieu et la période) : – Éveillez vos sens lors de la balade sensorielle. Observer mais aussi toucher, écouter, sentir pour mieux se lier à la nature qui nous entoure et ainsi mieux la connaître. – Créez avec la nature et devenez artiste d’une œuvre éphémère ! Laissez libre cours à votre imagination en utilisant les éléments naturels qui vous entourent. – Partez à la rencontre de la micro-faune qui peuple notre sous-sol et découvrez leur rôle essentiel à l’écosystème de la forêt. – Venez admirer les êtres majestueux de nos forêts ou nos parcs, comprendre comment ils fonctionnent et apprendre à reconnaitre les plus couramment rencontrés. Le mercredi 11 août, c’est « Balade sensorielle » au Domaine de la Charbonnière à Saint-Jean de Braye ! Laissez-vous guider par vos sens, une autre façon de découvrir la forêt. Renseignements, inscription et d’autres dates tout au long de l’année sur lecheminbuissonnier.fr

Sur inscription

Le Chemin buissonnier propose des animations 100% nature pour la famille proche d’Orléans.

Château de la Charbonnière 750 Route Nationale 20 152, 45800 Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret



