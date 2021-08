Barsac Barsac Barsac, Drôme Balade sensorielle au pays des fines bulles Barsac Barsac Catégories d’évènement: Barsac

Balade sensorielle au pays des fines bulles Barsac, 16 octobre 2021, Barsac. Balade sensorielle au pays des fines bulles 2021-10-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-17 17:00:00 17:00:00 Le Plantas Domaine des Adrets – Maillefaud

Barsac Drôme Barsac Visite guidée du chai, balade avec présentation du travail à la vigne, dégustation. Sur réservation. +33 6 74 31 54 01 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Lieu Barsac Adresse Le Plantas Domaine des Adrets - Maillefaud Ville Barsac